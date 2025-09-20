Маркус Зедер заявил, что в ФРГ "рады тем, кто интегрируется и работает"

БЕРЛИН, 20 сентября. /ТАСС/. Председатель Христианско-социального союза (ХСС), премьер-министр федеральной земли Бавария Маркус Зедер полагает, что пригодные к военной службе украинцы должны возвращаться на родину из ФРГ.

"Основной принцип: здесь рады тем, кто интегрируется и работает. Те, кто не хочет работать, не могут оставаться. Нам также нужна стратегия нулевой терпимости к преступникам", - сказал Зедер в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung. Вместе с тем он выступил за осуществление депортаций в Афганистан на постоянной основе.

"Аналогичным образом люди должны возвращаться на родину, когда ситуация там изменилась, как это было после балканских войн. Это касается как сирийцев, участвующих в восстановлении страны, так и пригодных к военной службе мужчин с Украины", - подчеркнул Зедер.

В то же время лидер ХСС высказался за сокращение расходов на систему социального обеспечения в ФРГ.

"Любой, кто отказывается работать, даже если имеет на это право, должен быть лишен своего дохода в максимально возможной степени", - констатировал он. Зедер заметил, что расходы на одно только гражданское пособие (Bürgergeld), составляющие €50 млрд, сопоставимы по размеру с обычным оборонным бюджетом.

"Также поразительно, что у половины получателей нет немецкого паспорта", - резюмировал он.

В Германии находится более 1,25 млн украинцев. Около 700 тыс. из них, по данным властей ФРГ, получают так называемые гражданские пособия, которые им выплачиваются в отличие от соискателей убежища из других стран, причем примерно 480 тыс. находятся в трудоспособном возрасте.

3 августа газета Bild сообщила, что Германия потратила в 2024 году рекордные €46,9 млрд на выплату гражданских пособий. Из них €22,2 млрд получили лица без паспортов ФРГ, а в числе иностранных реципиентов Bürgergeld преимущественно были украинцы. В 2024 году им было выплачено около €6,3 млрд.