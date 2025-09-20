По данным портала, египетская сторона "создает военную инфраструктуру" на полуострове, включая ту, "которая может быть использована в наступательных целях"

ВАШИНГТОН, 20 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху попросил вашингтонскую администрацию оказать давление на Каир, поскольку полагает, что Египет наращивает силы и развивает военную инфраструктуру на Синайском полуострове. Об этом сообщил американский портал Axios.

По словам его источников из числа американских и израильских должностных лиц, Нетаньяху "просил администрацию [президента США Дональда] Трампа оказать давление на Египет, чтобы он сократил масштабы недавнего наращивания сил на Синайском полуострове". Как следует из публикации, Нетаньяху на состоявшейся в начале этой недели встрече в Иерусалиме представил госсекретарю США Марко Рубио "список шагов на Синайском полуострове, которые, по его заявлению, являлись серьезными нарушениями со стороны Египта подписанного в 1979 году договора о мире с Израилем".

Источники портала в еврейском государстве утверждают, что египетская сторона "создает военную инфраструктуру" на полуострове, включая ту, "которая может быть использована в наступательных целях". Как сообщили израильские чиновники, на египетских базах увеличили длину взлетно-посадочных полос и построили подземные объекты, которые могут быть использованы для хранения ракет. "По словам должностных лиц, нет свидетельств того, что египтяне действительно складируют ракеты на этих объектах", - отмечается в публикации.

По мнению израильской стороны, Каир "не дал разумного объяснения" этих действий, когда представители еврейского государства направили запросы "по дипломатическим и военным каналам".

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. В ответ Израиль начал военную операцию в анклаве с целью уничтожения военных и политических структур ХАМАС и освобождения всех похищенных.