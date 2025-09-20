Президент страны также поблагодарил россиян за поддержку и защиту

ЦХИНВАЛ, 20 сентября. /ТАСС/. Признание Грузией Республики Южная Осетия необходимо для восстановления справедливости и обеспечения мирной жизни народов Кавказа. Об этом заявил президент республики Алан Гаглоев на торжественном собрании в честь празднования 35-летия провозглашения Южной Осетии.

"И мы открыто говорим: "Тем, кто в Грузии нашел в себе мужество признать ответственность [бывшего президента Грузии Михаила] Саакашвили за агрессию против Южной Осетии, пора сделать следующий шаг. Признайте Южную Осетию. Не ради политики - ради будущего, ради справедливости. Ради того, чтобы все народы Кавказа жили под мирным небом", - сказал Гаглоев.

Он отметил, что Южная Осетия 20 сентября не только отмечает 35-летие, но и отдает дань уважения к актам, принятым народными депутатами в этот день в 1990 году.

"35 лет - не просто две цифры на бумаге. Это годы, в которых были и кровь, и страдания, были вера в себя, мужество и надежда. Это годы борьбы за право быть и жить на земле предков, когда нас хотели стереть с лица земли. Годы, когда каждый дом стал бастионом, каждая семья - оплотом, а каждый человек - защитником будущего", - сказал Гаглоев.

Он поблагодарил россиян за поддержку и защиту Южной Осетии.

Признание Южной Осетии

В ночь на 8 августа 2008 года Грузия совершила вооруженное нападение на Южную Осетию. Россия встала на защиту граждан республики, многие из которых к тому времени приняли гражданство РФ, и своих миротворцев, работавших в регионе с 1992 года. В результате пятидневного военного конфликта погибли более 1 тыс. человек, из которых 72 - российские военнослужащие. 26 августа 2008 года Россия признала независимость Южной Осетии и другой бывшей грузинской автономии - Абхазии, указы были подписаны президентом Российской Федерации. Вслед за Россией независимость Южной Осетии признали Никарагуа, Венесуэла и Науру. А 29 мая 2018 года независимость закавказской республики признала и Сирия.

Провозглашение республики

Южная Осетия 20 сентября отмечает национальный праздник - 35-ю годовщину провозглашения республики. В этот день в 1990 году Совет народных депутатов Юго-Осетинской автономной области принял декларацию о государственном суверенитете Юго-Осетинской советской демократической республики (ЮОСДР) в составе СССР, декларацией также утверждался "государственный суверенитет как верховенство, самостоятельность и полнота государственной власти в границах ее территории, правомочность ее законов, независимость республики во внешних отношениях".