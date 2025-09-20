Бывший генеральный секретарь организации заявил, что устойчивый мир невозможен без уважения к суверенитету

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине стал голосом тех стран, которые верят в силу диалога, взаимного уважения и равноправия. Об этом заявил профессор Академии государственного управления при президенте Таджикистана и Шанхайского университета политики и права, бывший генеральный секретарь ШОС (2016-2018) Рашид Алимов, выступая на пленарном заседании "Новый мир осознанного единства" в рамках Первой Всемирной общественной ассамблеи.

Экс-генсек отметил, что недавний саммит ШОС стал очень важной вехой на пути к формированию "нового мира справедливости, равноправия и коллективной ответственности".

"В условиях глубокой трансформации международных отношений и тревожной фрагментации глобальной системы страны ШОС, представляющие почти половину человечества, продемонстрировали редкое в наше время осознанное единство. На платформе ШОС+ была подтверждена очень простая, но фундаментальная истина: голос каждого народа имеет значение, а устойчивый мир невозможен без уважения к суверенитету, праву на собственный путь развития и отказа от политики, диктата и одностороннего давления. Фактически саммит в Тяньцзине стал голосом тех, кто верит в силу диалога, уважения и равноправия как основы международного порядка нового типа, порядка, где народы не противопоставлены друг другу, а соединены общей задачей и взаимной поддержкой",- подчеркнул он.

Алимов указал, что в настоящее время как никогда важно, чтобы такие подходы стали нормами глобального взаимодействия.

"В этом смысле опыт ШОС - это и есть вклад в формирование нового мира, мира осознанного единства. Это выбор тех, кто способен выйти за пределы собственных интересов, кто чувствует боль другого и воспринимает общее будущее как пространство совместной ответственности, и в этом выборе культура и традиции безусловно играют незаменимую роль", - добавил он.

Генеральный секретарь Ассамблеи народов мира Андрей Бельянинов, выступая на пленарном заседании, в свою очередь отметил, что для того, чтобы договориться, людям не нужна агрессия и конфронтация, когда "каждое действие рождает противодействие и неизвестно, с какими результатами".

"Мы можем обо всем договориться, мы можем обо всем сказать людям, окружающим нас и находящимся за континентами, что есть хорошо и что - добро. Конечно, сейчас идет борьба добра со злом, тьмы и света. Но здесь собрались люди света, а там, где светло, там всегда тепло, там всегда семья, там всегда мир", - добавил он.

О форуме

Первая Всемирная общественная ассамблея "Новый мир осознанного единства" проходит 20-21 сентября в Центре международной торговли в Москве. Форум приурочен к Международному дню мира и объединит свыше 4 тыс. участников из более чем 150 стран. Среди почетных гостей - заместитель генсека ШОС Пяо Янфань, замгенсека СНГ Ильхом Нематов, государственный секретарь Союзного государства Сергей Глазьев, зампред Совета Федерации Константин Косачев, представители Святого Престола, мэры иностранных городов и предприниматели из Африки, Азии и Латинской Америки. Организатором выступает Международный союз НПО "Ассамблея народов мира". ТАСС - генеральный информационный партнер мероприятия.