В городе проходит акции протеста против иммиграционной политики нидерландского правительства

ГААГА, 20 сентября. /ТАСС/. Власти Гааги сообщили о введении чрезвычайного распоряжения, разрешающего полицейским использовать слезоточивый газ для разгона акции протеста против иммиграционной политики нидерландского правительства.

"В целях безопасности мэр Гааги издал чрезвычайное распоряжение, разрешив полиции применение слезоточивого газа для разгона беспорядков", - говорится в заявлении муниципалитета в X.

Согласно сообщениям полиции, группа представителей крайне правых движений в рамках протеста против иммиграционной политики нидерландских властей несанкционированно перекрыла автомагистраль А12. Около 1,5 тыс. человек вышли на трассу, где в сторону сотрудников органов правопорядка полетели камни и бутылки, был подожжен полицейский автомобиль. Для разгона толпы полиция применяет слезоточивый газ, водометы, также привлечены подразделения спецназа. К 15:50 по местному времени (16:50 мск) движение по трассе было восстановлено.

Тем не менее, часть наиболее агрессивно настроенных демонстрантов направилась в центр города. Там, по данным местных властей, были разбиты окна в офисе проевропейского движения "Демократы-66".