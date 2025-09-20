По данным агентства, европейским союзникам Соединенных Штатов следует в меньшей степени зависеть от Вашингтона в сфере обороны

ВАШИНГТОН, 20 сентября. /ТАСС/. Представители Пентагона в конце августа уведомили союзников США в Европе о намерении сократить американскую военную помощь Латвии, Литве и Эстонии. Об этом сообщило агентство Reuters.

По словам его источников, информацию об этих планах изложил заместитель помощника главы американского военного ведомства Дэвид Бейкер, курирующий вопросы, касающиеся Европы и НАТО. Как он отметил, европейским союзникам США следует в меньшей степени зависеть от Вашингтона в сфере обороны. Бейкер добавил, что вашингтонская администрация во главе с президентом Дональдом Трампом намерена в первую очередь сосредоточить внимание на других задачах, включая обеспечение безопасности США.

В публикации также приводится комментарий представителя Белого дома относительно американских программ, предусматривающих оказание военной помощи Латвии, Литве и Эстонии. Он отметил, что "многие из европейских союзников входят в число самых богатых стран мира". "Они вполне могут финансировать эти программы, если захотят", - добавил сотрудник.

В материале приводятся слова ряда источников агентства из числа работающих в Вашингтоне европейских дипломатов. Они подчеркнули, что устали от частой смены тональности заявлений президента США Дональда Трампа относительно России.