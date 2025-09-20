Белый дом: Трамп не добивался от ABC отмены передачи комика Киммела

Это решение было принято руководством телеканала, отметила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт

НЬЮ-ЙОРК, 20 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп не оказывал давления на руководство американского телеканала ABC с целью прекращения показа передачи Jimmy Kimmel Live! комика Джимми Киммела. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

По ее словам, "решение об увольнении Джимми Киммела и об отмене его шоу было принято руководством ABC". "И я могу вас заверить в том, что оно не было принято Белым домом, а со стороны президента США не было никакого давления", - добавила Ливитт. "Хотя он [Трамп] был рад этому решению, он не имеет к этому никакого отношения. Это было решение ABC, и оно, безусловно, было верным", - добавила пресс-секретарь Белого дома.

Трамп 17 сентября назвал отличной новостью решение ABC прекратить показ упомянутой передачи. Показ вечернего шоу Киммела был прекращен 17 сентября на неопределенный срок из-за его высказываний относительно убийства политического активиста Чарли Кирка. Ранее в своем шоу Киммел предположил, что убийца активиста может быть из числа сторонников Трампа. Комик также обвинил движение MAGA (Make America Great Again, "Сделаем Америку вновь великой") в попытке заработать политические очки на этой трагедии.

В 31-летнего Кирка стреляли 10 сентября во время его выступления в университете в Ореме (штат Юта). Он умер в больнице от полученного ранения. Активист, придерживавшийся консервативных взглядов, был сторонником Трампа. Кроме того, Кирк неоднократно выступал против американской военной помощи Украине. Трамп 11 сентября отметил, что Кирк сыграл важную роль с точки зрения проведения предвыборной агитации среди молодежи.

Подозреваемый в убийстве - 22-летний житель штата Юта Тайлер Джеймс Робинсон - был задержан вечером 11 сентября, его передал властям собственный отец, которому сын признался в содеянном. Трамп заявил, что надеется на признание Робинсона виновным и вынесение ему смертного приговора. Как сообщил губернатор Юты Спенсер Кокс, власти считают, что Робинсон действовал в одиночку. Директор Федерального бюро расследований США Кэш Пател не исключал, что к убийству мог быть причастен кто-то еще, кроме Робинсона.