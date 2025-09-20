Еще 200 человек пострадали

БЕЙРУТ, 20 сентября. /ТАСС/. Число жертв в результате израильских ударов по городу Газа и его окрестностям превысило за сутки 60, еще 200 человек получили ранения. Такие данные привел телеканал Al Mayadeen со ссылкой на источники в Минздраве палестинского анклава.

В пятницу жертвами израильских атак стали 34 палестинца, 146 раненым была оказана помощь в больницах. Общее число убитых в секторе Газа с октября 2023 года достигло 65 208, более 166 тыс. пострадали. Еще 442 жителя сектора, в том числе 147 детей, умерли за последнее время от голода.

Представитель местной службы гражданской обороны сообщил телеканалу, что во второй половине дня тела девяти погибших были извлечены из-под завалов рухнувшего дома в квартале Эт-Туффах. По его словам, еще шесть беженцев были убиты при обстреле палаточного лагеря для перемещенных лиц, который находится на стадионе Ярмук в центре Газы.

Израильская артиллерия ведет сейчас интенсивный огонь по району Эш-Шати на западе города. Под обстрел попали палестинцы, получавшие там продукты питания в центре распределения гуманитарной помощи. Число пострадавших уточняется.

Как сообщило агентство Maan, свыше 270 тыс. жителей покинули Газу за последние 48 часов, направившись в район Эль-Маваси, где создана гуманитарная зона, а также в Рафах и Хан-Юнис в южной части анклава. По его сведениям, в осажденном городе остается еще не менее 900 тыс.

8 сентября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильская армия в ближайшее время начнет масштабное наступление на город Газа, в связи с чем палестинскому населению следует немедленно его покинуть. ВВС Израиля атаковали в городе более 850 целей, готовя почву для операции сухопутных сил, которая началась 16 сентября.