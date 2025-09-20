Они намерены договориться о предотвращении приостановки работы правительства

ВАШИНГТОН, 20 сентября. /ТАСС/. Лидеры демократов в Конгрессе США потребовали проведения встречи с американским президентом Дональдом Трампом, чтобы договориться о мерах по предотвращению приостановки работы федерального правительства (шатдаун) страны.

"Мы пишем, чтобы потребовать встречи в связи с вашим решением приостановить работу правительства из-за желания республиканцев продолжить лишать финансирования здравоохранение для американцев", - говорится в послании Трампу, которое подписали лидер демократического меньшинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер (от штата Нью-Йорк) и лидер демократического меньшинства Палаты представителей Хаким Джеффрис.

Законодатели-демократы обвинили республиканцев в "отказе вести двухпартийные консультации" об обеспечении финансирования работы правительства. Они заверили, что готовы к обсуждению этого вопроса.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон (республиканец от штата Луизиана) ранее заявил, что демократы пытаются "добиться приостановки работы правительства". Он отметил, что "шатдаун демократов будет катастрофой для страны". По мнению Джонсона, демократы выдвигают невыполнимые требования для принятия законопроекта о продолжении финансирования работы правительства, в том числе касающиеся выделения значительных средств на нужды здравоохранения.

Президент США Дональд Трамп 19 сентября допустил приостановку работы федерального правительства страны, если республиканцы и демократы в Конгрессе к 1 октября не достигнут консенсуса по упомянутому законопроекту. Сенат 19 сентября отклонил два законопроекта о продолжении финансирования работы федерального правительства. Разработанный республиканцами и одобренный в нижней палате законопроект получил поддержку 48 законодателей, а документ, разработанный демократами в Сенате, поддержали 47 законодателей. Таким образом, Сенату не удалось принять законопроект, который предотвратил бы возможную приостановку работы правительства 1 октября. Как отмечают американские СМИ, это резко увеличивает вероятность шатдауна, поскольку на следующей неделе Конгресс уйдет на перерыв.

Финансирование работы правительства США

В марте Трамп подписал закон о продолжении финансирования работы федерального правительства до окончания финансового года, который завершится 30 сентября. Это позволило предотвратить шатдаун, грозивший наступить 15 марта, который обернулся бы остановкой работы ряда правительственных ведомств и программ, временным прекращением выплаты жалования сотням тысяч госслужащих, многие из которых были бы отправлены в неоплачиваемый отпуск.

С 1977 года такое финансирование прерывалось в связи с разногласиями между администрацией и Конгрессом более 20 раз. Самый продолжительный период шатдауна составил 35 дней - с 22 декабря 2018 года по 25 января 2019 года - в первый президентский срок Трампа.