Местные власти ожидают, что попрощаться с активистом придут не менее 63 тыс. человек

НЬЮ-ЙОРК, 20 сентября. /ТАСС/. Власти США перекроют небо над городом Глендейл в штате Аризона, где расположен стадион State Farm Stadium, на котором 21 сентября пройдет прощание с американским консервативным активистом Чарли Кирком. Об этом сообщило местное отделение телеканала Fox News.

Местные власти ожидают, что попрощаться с Кирком придут не менее 63 тыс. человек. Среди них будут президент США Дональд Трамп, вице-президент Джей Ди Вэнс и другие чиновники. Это делает мероприятие "привлекательной целью для экстремистов", считают правоохранители. Они не исключают, что за пределами стадиона несогласные с риторикой Кирка попытаются устроить протестные акции.

В 31-летнего Кирка стреляли 10 сентября во время его выступления в университете в Ореме (штат Юта). Он умер в больнице от полученного ранения. Активист, придерживавшийся консервативных взглядов, был сторонником президента США Дональда Трампа. Кроме того, Кирк неоднократно выступал против американской военной помощи Украине.

Подозреваемый в убийстве Тайлер Джеймс Робинсон был задержан вечером 11 сентября. 16 сентября ему официально предъявили обвинения по семи пунктам, первым из которых является убийство при отягчающих обстоятельствах, вторым - противоправное применение огнестрельного оружия, повлекшее нанесение тяжких телесных повреждений. Его также обвиняют по двум эпизодам в препятствовании правосудию. Кроме того, Робинсону вменяются два обвинения в оказании давления на свидетелей, а также в совершении насильственного преступления в присутствии детей.