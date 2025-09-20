Сведений о потерях в рядах курдских бойцов не приводится

БЕЙРУТ, 20 сентября. /ТАСС/. Войска переходного правительства Сирии использовали беспилотник для нанесения удара по позициям курдских отрядов в окрестностях города Алеппо. Об этом сообщил телеканал Sham TV со ссылкой на заявление представителя командования курдской коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС).

В нем указывается, что летательный аппарат атаковал район Дейр-Хафер, расположенный на линии соприкосновения с правительственными войсками. Сведений о потерях в рядах курдских бойцов не приводится. В ответ СДС нанесли "точечные удары" по огневым рубежам противника.

11 сентября боестолкновения между курдами и подразделениями сирийской армии произошли после обстрела отрядами СДС поселков Эль-Киярия, Расм-эль-Ахмар и Хабубат-Кебир к востоку от Алеппо. В результате два мирных жителя погибли, три получили ранения.

12 августа при отражении атаки СДС в районе высот Телль-Мааз на севере Алеппо погиб один сирийский военнослужащий.

Минобороны призвало курдов выполнять соглашения, подписанные с сирийским правительством, и прекратить обстрелы Алеппо и его окрестностей. Командование СДС в свою очередь обвинило "недисциплинированные группировки", действующие в рядах правительственных сил в провокациях и подозрительных перемещениях на линии соприкосновения.

10 марта президент арабской республики на переходный период Ахмед аш-Шараа и командующий СДС Мазлюм Абди подписали соглашение, согласно которому курдские бойцы будут включены в состав вооруженных сил переходного правительства. Стороны договорились о том, что все гражданские и военные объекты, включая аэропорты, газовые и нефтяные месторождения, расположенные на подконтрольных СДС территориях на северо-востоке Сирии, перейдут под власть новой администрации в Дамаске.