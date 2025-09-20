Вашингтон хочет, чтобы Каракас "незамедлительно принял всех заключенных и людей из психиатрических больниц", указал американский президент

ВАШИНГТОН, 20 сентября. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп заявил, что властям Венесуэлы следует принять всех своих граждан, депортированных из США, и пригрозил последствиями в противном случае.

Как он написал в Truth Social, США хотят, чтобы Венесуэла "незамедлительно приняла всех заключенных и людей из психиатрических больниц". По его версии, речь идет о тех лицах, которых венесуэльское руководство "вынуждало ехать в США". "Эти чудовища причинили серьезный вред или даже убили тысячи людей. Заберите их из нашей страны прямо сейчас или вы заплатите непомерную цену", - добавил Трамп.

Вашингтонская администрация неоднократно требовала от властей Венесуэлы принимать своих граждан, депортированных из США, и угрожала в случае отказа ввести против Каракаса новые санкции. Белый дом ранее утверждал, что венесуэльские власти целенаправленно направляли в США членов транснациональной преступной группировки Tren de Aragua.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил США в попытке установить марионеточный режим в Боливарианской Республике, чтобы завладеть ее природными ресурсами. По его словам, для этого США сосредоточили в Карибском море военные корабли, атомную подводную лодку и выдвигают против Венесуэлы ложные обвинения. До этого он неоднократно заявлял, что страна подвергается самой серьезной за последние 100 лет угрозе вторжения со стороны США.