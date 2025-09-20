Евросоюз пока не видит признаков "масштабной или серьезной атаки"

БРЮССЕЛЬ, 20 сентября. /ТАСС/. Евросоюз не видит в настоящее время признаков "масштабной или серьезной атаки" на европейские воздушные гавани. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя Еврокомиссии.

По его данным, причины инцидента все еще не установлены, продолжается расследование.

Ранее аэропорт Брюсселя сообщил, что вечером 19 сентября произошла кибератака, затронувшая несколько европейских аэропортов, включая брюссельский. "Это существенно влияет на расписание рейсов и, к сожалению, приведет к задержкам и отмене рейсов", - указывается в сообщении. Позднее бельгийская воздушная гавань информировала, что попросила авиаперевозчиков отменить половину рейсов 21 сентября.