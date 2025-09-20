Президент Аргентины отправится в Соединенные Штаты для участия в неделе высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН

БУЭНОС-АЙРЕС, 20 сентября. /ТАСС/. Президент Аргентины Хавьер Милей планирует провести двустороннюю встречу с американским коллегой Дональдом Трампом во время поездки в Нью-Йорк. Об этом сообщил официальный представитель администрации лидера южноамериканской страны Мануэль Адорни.

"В следующий вторник президент Хавьер Милей проведет двустороннюю встречу с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке", - написал он в X.

Милей отправится в США для участия в неделе высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН.

Ранее президент Аргентины сообщил, что его правительство обсуждает с властями США возможность предоставления финансовой помощи для погашения задолженностей.

Милей неоднократно говорил, что считает приоритетными партнерами Аргентины либеральные демократии и страны Запада, особенно США и Израиль. С момента вступления в должность в декабре 2023 года он 11 раз ездил в Соединенные Штаты, но ни один из визитов не включал встречу в Белом доме.