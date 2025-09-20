Премьер-министр также коснулся "модели патриотизма" в использовании различных топонимов и названий, "не имеющих к Армении никакого отношения", начиная с футбольных клубов и заканчивая супермаркетами

ЕРЕВАН, 20 сентября. /ТАСС/. Большинство детей в Армении не знают, что гора Арарат расположена в Турции. С таким утверждением выступил премьер-министр Никол Пашинян в беседе с журналистами на съезде партии "Гражданский договор".

Его попросили дать оценку заявлениям оппозиции о том, что власти пытаются отобрать у армянского народа национальный символ. "Я подошел к костру, спросил детей, какая самая высокая гора в Армении. 70% детей ответили, что Арарат, они даже не знают, что Арарат не находится на территории Республики Армения. Многие из тех, кто общается с нами, армянами, не знают этого, потому что мы так говорим. Потом они узнают, удивляются - разве Арарат находится не на территории Республики Армения? Что они о нас думают?" - возмутился премьер, не уточнив, когда и при каких обстоятельствах прошла беседа с детьми.

Пашинян также коснулся "модели патриотизма" в использовании различных топонимов и названий, "не имеющих к Армении никакого отношения", начиная с футбольных клубов и заканчивая супермаркетами.

Решение убрать изображение горы Арарат с визового штампа Армении было принято 11 сентября на заседании правительства, однако повестка была включена в список неосвещаемых вопросов и поэтому осталась без внимания СМИ. Представители оппозиции выразили мнение, что Пашинян в очередной раз подчиняется диктату Турции и Азербайджана и отказывается от символов идентичности армянского народа.