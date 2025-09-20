Это связано с действиями стран "евротройки", отметили в Высшем совете национальной безопасности исламской республики

ТЕГЕРАН, 20 сентября. /ТАСС/. Сотрудничество Ирана и Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) будет приостановлено из-за действий стран "евротройки" (Великобритании, Германии и Франции), направленных на восстановление антииранских санкций Совета Безопасности ООН. Об этом заявили в Высшем совете национальной безопасности (ВСНБ) исламской республики.

"Несмотря на сотрудничество Министерства иностранных дел с агентством и представление планов по урегулированию кризиса, сотрудничество с агентством в связи с действиями европейских стран будет приостановлено", - приводит фрагмент заявления агентство Tasnim.

Отмечается, что даже в ситуации с приостановкой сотрудничества МИД Ирана рекомендовано продолжать консультации с МАГАТЭ в рамках решения ВСНБ для защиты национальных интересов.

28 августа Великобритания, Германия и Франция инициировали запуск механизма snapback по восстановлению антииранских санкций Совета Безопасности ООН. В пятницу Совет Безопасности ООН отклонил резолюцию о невозобновлении санкционного режима в отношении Ирана. В ходе голосования за резолюцию высказались РФ, Китай, Алжир и Пакистан. Против проголосовали девять членов органа, включая США, Великобританию, Францию. Двое членов воздержались.

9 сентября Иран и МАГАТЭ подписали в Египте соглашение о возобновлении сотрудничества, приостановленного после июньских атак Израиля и США, поскольку отсутствие осуждения со стороны МАГАТЭ в адрес стран, нанесших удары по ядерным объектам, вызвало критику в Иране. Как пояснил глава МИД Ирана после подписания документа, в случае возобновления каких-либо враждебных действий против исламской республики все контакты с МАГАТЭ будут снова прекращены.