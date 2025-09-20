По данным портала, инцидент произошел в окрестностях города Арнун на южном шоссе Набатия - Марджаюн

БЕЙРУТ, 20 сентября. /ТАСС/. Беспилотный летательный аппарат ВВС Израиля нанес удар по автомобилю, которым управлял член вооруженного крыла шиитской организации "Хезболлах". Об этом сообщил новостной портал Lebanon 24.

По его информации, инцидент произошел в окрестностях города Арнун на южном шоссе Набатия - Марджаюн. Член организации умер на месте от полученных ранений.

Ранее 19 сентября при ударах израильских беспилотников на юге Ливана погибли еще два члена "Хезболлах", при ликвидации одного из них в городе Тибнин получили ранения 11 мирных граждан.

По данным МВД республики, несмотря на соглашение о прекращении огня, Израиль совершил с начала года свыше 4,5 тыс. нападений на территорию Ливана. В результате этих атак погибли 248 человек и еще 675 получили ранения, в том числе 11 детей.