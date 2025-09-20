Одна из наиболее многолюдных акций протеста прошла возле комплекса правительственных зданий на востоке Тель-Авива

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 сентября. /ТАСС/. Новая волна массовых антиправительственных акций протеста прошла вечером в Израиле. Тысячи людей вышли на улицы, требуя от властей страны немедленно добиться освобождения заложников, удерживаемых в секторе Газа.

Одна из наиболее многолюдных манифестаций прошла возле комплекса правительственных зданий на востоке Тель-Авива, передает корреспондент ТАСС. Участники жестко критиковали премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и его курс на эскалацию боевых действий в палестинском анклаве. По мнению протестующих, тем самым глава правительства обрекает похищенных, находящихся в Газе почти два года, на новые мучения и никак не способствует их освобождению.

Помимо Тель-Авива, акции протеста проходят и в других городах страны. В частности, в Иерусалиме демонстранты собрались возле резиденции Нетаньяху, передает газета The Times of Israel. Они несли большой транспарант с призывом к президенту США Дональду Трампу вмешаться в ситуацию. По последним данным, в анклаве остаются 48 израильских заложников, из которых около 20 еще живы.

Протесты проходят в свете новой операции израильских войск в секторе Газа. 16 сентября Нетаньяху объявил, что армия начала запланированное масштабное наземное наступление на город Газа. Целью заявлены установление полного контроля над городом и разгром остающихся там вооруженных отрядов радикального палестинского движения ХАМАС.