Мэр города Ян ван Занен сообщил, что двое полицейских получили ранения

ГААГА, 20 сентября. /ТАСС/. Не менее 30 человек были задержаны в ходе демонстрации против миграционной политики властей Нидерландов, прошедшей в Гааге и переросшей в масштабные волнения. Об этом сообщил телеканал NOS со ссылкой на мэра города Яна ван Занена.

По его информации, на данный момент "можно с уверенностью говорить" о 30 задержаниях, однако их окончательное число, вероятнее всего, будет намного больше. Ван Занен также сообщил, что двое полицейских, задействованных в разгоне беспорядков, получили ранения.

"Группы зачинщиков беспорядков из разных уголков страны намеренно вступили в противостояние с полицией в Гааге. При этом они были крайне жестоки", - приводит вещательная корпорация слова ван Занена.

Беспорядки в Гааге начались днем 20 сентября, когда группа крайне правых демонстрантов, выступавших против миграционной политики властей Нидерландов, вступила в столкновения с полицией вблизи поля Маливелд и перекрыла автомагистраль А12. Около 1,5 тыс. человек вышли на трассу, где в сторону сотрудников органов правопорядка полетели камни и бутылки, был подожжен полицейский автомобиль. Для разгона толпы полиция применила слезоточивый газ и водометы. К 15:50 по местному времени (16:50 мск) движение по трассе было восстановлено.

Тем не менее часть наиболее агрессивно настроенных демонстрантов направилась в центр города. По данным местных властей, в ходе волнений в здании офиса проевропейского движения "Демократы - 66" были разбиты окна.