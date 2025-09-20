Уолтц приведен к присяге в качестве постпреда США при ООН

В его поддержку высказались 47 сенаторов Конгресса США

ООН, 20 сентября. /ТАСС/. Бывший помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц был приведен к присяге в качестве постоянного представителя при ООН. Об этом сообщила американская миссия при всемирной организации.

"В субботу утром в Госдепартаменте Майк Уолтц был приведен к присяге как 32-й представитель США при ООН", - говорится в сообщении, размещенном на странице миссии в X.

19 сентября Сенат Конгресса США утвердил кандидатуру Уолтца на эту должность. В его поддержку высказались 47 сенаторов, против - 43. Для утверждения кандидатуры в верхней палате требуется набрать простое большинство.

Американские СМИ выражали опасения, что Уолтц может не успеть вступить в должность к неделе высокого уровня 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая пройдет в Нью-Йорке с 23 по 29 сентября. Пост постпреда оставался вакантным восемь месяцев, миссию возглавляла временный поверенный в делах США при всемирной организации Дороти Ши.

Уолтц был уволен с поста помощника президента по национальной безопасности в мае этого года, американский лидер Дональд Трамп сообщил, что выдвигает его кандидатуру на должность постпреда при ООН. Подобные перестановки СМИ связали со скандальным инцидентом с мессенджером Signal, когда пользователь с именем Майк Уолтц отправил приглашение на подключение к закрытому чату главному редактору журнала The Atlantic Джеффри Голдбергу, который опубликовал об этом статью 24 марта. Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал выдвижение Уолтца на должность постпреда при ООН повышением.

Основным событием 80-й сессии ГА ООН, как ожидается, станут общеполитические дебаты в рамках недели высокого уровня, которые пройдут с 23 по 27 сентября, а также 29 сентября. Всего за это время ожидаются выступления 195 делегаций.