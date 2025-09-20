Из Россиян помимо главы "Лиги безопасного интернета" в списке фигурируют также директор департамента МИД России Кирилл Логвинов и первый замглавы МВД Андрей Кикоть

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Владимир Зеленский ввел очередной пакет санкций против российских и зарубежных физических и юридических лиц, в списках глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул и внук первого президента Пятой Французской республики генерала Шарля де Голля Пьер. Соответствующие указы размещены на сайте Зеленского.

Всего в списках значатся 66 физических лиц и 13 компаний. Санкции традиционно включают блокирование активов на территории Украины, аннулирование лицензий, запрет на передачу объектов интеллектуальной собственности, прекращение торговых соглашений, а также лишение всех украинских госнаград.

Помимо Гуцул, в списке фигурируют еще 10 молдавских политиков. Среди россиян упомянуты, в частности, глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина, первый замглавы МВД Андрей Кикоть, директор департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов.

Французский общественный деятель Пьер де Голль в начале сентября сообщил на полях XI Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур, что рассматривает Москву в качестве нового места жительства. Он добавил, что в России превосходный уровень образования, а также отметил, что хотел бы защитить свою семью, дать детям шанс приехать в РФ и расти в традиционных ценностях, участвовать в создании многополярного мира.

Зеленский регулярно подписывает указы о санкциях против российских физических и юридических лиц, а также против граждан других стран, которых Украина обвиняет в сотрудничестве с РФ. Министерства и ведомства ведут разработку санкционных списков, вносят предложения, затем Совет национальной безопасности и обороны Украины принимает соответствующие решения. При этом Киев постоянно навязывает странам Запада свои предложения по санкциям против Москвы.