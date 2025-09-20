Президент США не уточнил, что именно произойдет

ВАШИНГТОН, 21 сентября. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп заявил, что Афганистан ждут последствия, если власти этой страны не согласятся вернуть США контроль над авиабазой Баграм.

"Если Афганистан не вернет авиабазу Баграм тем, кто ее построил - Соединенным Штатам Америки, - произойдет что-то плохое", - написал глава вашингтонской администрации в субботу в Truth Social. Трамп 19 сентября сообщил, что американские власти обсуждают с представителями Афганистана вопросы, касающиеся авиабазы. 18 сентября он заявил, что Вашингтон предпринимает попытки вернуть себе контроль над этим объектом. Трамп тогда назвал одной из главных причин этого то, что база "находится всего в часе [полета] от того места, где Китай производит свое ядерное оружие".

В 2001-2021 годах аэродром в Баграме служил крупнейшей базой международной коалиции во главе с США в Афганистане. 1 июля 2021 года американцы покинули авиабазу, а 15 августа она перешла под контроль движения "Талибан".

14 апреля 2021 года 46-й президент США Джо Байден объявил о завершении операции в Афганистане, которая стала самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. Эту войну США начали в октябре 2001 года. На ее пике в 2010-2013 годах численность военной группировки западных союзников в Афганистане превышала 150 тыс. человек. Вывод американских войск начался в мае 2021 года, при этом основные боевые части США и НАТО покинули Афганистан в 2014 году.

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления Соединенными Штатами о намерении вывести свои силы. 15 августа 2021 года афганский президент Ашраф Гани бежал за рубеж, а талибы без боя вошли в Кабул. Последние американские военнослужащие покинули Афганистан к началу сентября 2021 года.