Бразильский чиновник в беседе с телеканалом пояснил, что Вашингтон "ставит под сомнение" государственный строй страны

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 21 сентября. /ТАСС/. Руководство Бразилии приняло решение исключить США из числа участников совместной с Испанией конференции по проблемам демократии на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН. Об этом сообщил телеканал CNN Brasil.

Власти южноамериканской республики второй год вместе с Испанией организуют форум "В защиту демократии и против экстремизма" во время сессии ГА ООН в Нью-Йорке. В 2024 году приглашение на конференцию было направлено администрации президента США Джо Байдена, которая делегировала одного из сотрудников Госдепартамента.

Бразильский чиновник в беседе с телеканалом объяснил отказ приглашать США в этом году тем, что администрация президента Дональда Трампа "ставит под сомнение демократию и выборы в Бразилии". Как отметил телеканал, приглашение на конференцию было направлено в том числе Колумбии, Мексике, Чили, Кении, Германии, Франции и Канаде. Ожидается участие генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

Общеполитические дебаты в рамках недели высокого уровня на сессии ГА ООН пройдут с 23 по 27 сентября, а также 29 сентября. Россию будет представлять глава МИД Сергей Лавров, его выступление запланировано на 27 сентября.