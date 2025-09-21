Президент Венесуэлы также сообщил об успешном проведении операции по обучению ополченцев и резервистов военному делу

КАРАКАС, 21 сентября. /ТАСС/. Народ Венесуэлы сплочен перед угрозами со стороны США и готов защищать суверенитет своей страны. Об этом сообщил президент Боливарианской Республики Николас Мадуро в эфире телеканала Venezolana de Televisión.

"Американская империя угрожает родине Симона Боливара, и родина отвечает: мы сплочены более чем когда-либо, чтобы гарантировать суверенитет, мир, право на жизнь и труд народа Венесуэлы", - заявил глава государства. Он обратился с призывом к Вашингтону прекратить угрозы и подчеркнул, что Венесуэла останется "свободной и суверенной страной".

Президент сообщил об успешной операции "Казармы идут к народу" по обучению военному делу ополченцев и резервистов, которая прошла 21 сентября на всей территории Венесуэлы. Мадуро отметил, что с шести часов утра боливарианские вооруженные силы прибыли в 5 336 коммунальных округов "с танками, бронемашинами, зенитными установками, пулеметами, винтовками" для обучения ополченцев национальной боливарианской милиции.

Венесуэльский лидер неоднократно заявлял, что страна подвергается самой серьезной за последние 100 лет угрозе вторжения со стороны США. По данным агентства Reuters, 19 августа три эсминца американских ВМС были направлены в южную часть Карибского бассейна к берегам Венесуэлы "для проведения операций по борьбе с наркокартелями". Кроме того, сообщалось о переброске США атомной подлодки, ракетного крейсера, десантных кораблей и 4,5 тыс. военнослужащих в регион.

Президент США Дональд Трамп обвиняет венесуэльские власти в недостаточной борьбе с контрабандой наркотиков. Военно-морские силы США уже уничтожили в международных водах Карибского моря по меньшей мере две скоростные лодки с экипажем в общей сложности из 14 человек, которые якобы перевозили наркотики из Венесуэлы.