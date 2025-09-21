Как уточнил телеканал, израильские ВВС атаковали жилой дом

ДУБАЙ, 21 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере четверо палестинцев погибли в результате очередного налета израильских сил на город Газа. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

По его данным, израильские ВВС нанесли удар по жилому дому, в котором находились люди.

Как информировало министерство здравоохранения палестинского анклава, число жертв военных действий Израиля в городе Газа и его окрестностях в течение 20 сентября превысило 60, еще 200 человек получили ранения.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 16 сентября подтвердил начало интенсивной наступательной операции в городе Газа. Ее целью заявлен разгром радикального палестинского движения ХАМАС. Армия обороны заявляла, что неоднократно предупреждала местное население о необходимости покинуть зону боевых действий.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. В ответ Израиль начал военную операцию в анклаве с целью уничтожения военных и политических структур ХАМАС и освобождения всех похищенных.