Заместителя председателя правительства России объявили в розыск 18 июля

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Патрушева. Это следует из базы данных ведомства, с которыми ознакомился ТАСС.

Патрушева объявили в розыск 18 июля. СБУ 11 июля заочно предъявила зампреду правительства РФ обвинения по статье о военных преступлениях, совершенных по предварительному сговору группой лиц. Тогда в ведомстве поводом для обвинений назвали якобы кражу украинского зерна с вошедших в состав РФ территорий.

В 2018-2024 ггодах Патрушев возглавлял Министерство сельского хозяйства РФ.

СБУ регулярно заочно предъявляет обвинения российским политическим, военным, культурным и общественным деятелям. Помимо этого, Владимир Зеленский подписывает многочисленные указы о санкциях против российских физических и юридических лиц, а также граждан других стран, которых Украина обвиняет в сотрудничестве с РФ.