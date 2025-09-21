При этом президент Соединенных Штатов заявил, что считает такие контакты бессмысленными

ВАШИНГТОН, 21 сентября. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп заявил, что готов встретиться с лидерами демократов в Конгрессе США для обсуждения мер по предотвращению приостановки работы федерального правительства (шатдаун) страны, хотя и считает эти контакты бессмысленными.

"Я бы хотел встретиться с ними, но я не думаю, что это на что-то повлияет", - сказал он 20 сентября, отвечая на вопросы журналистов на Южной лужайке Белого дома. "Я бы хотел встретиться с ними, если они хотят встретится", - добавил Трамп.

Лидер демократического меньшинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер (от штата Нью-Йорк) и лидер демократического меньшинства Палаты представителей Хаким Джеффрис ранее в этот же день направили главе вашингтонской администрации письмо, в котором потребовали встречи для обсуждения упомянутого вопроса. Они обвинили республиканцев в "отказе вести двухпартийные консультации" об обеспечении дальнейшего финансирования работы правительства.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон (республиканец от штата Луизиана) ранее заявил, что демократы пытаются "добиться приостановки работы правительства". Он отметил, что "шатдаун демократов будет катастрофой для страны". По мнению Джонсона, демократы выдвигают невыполнимые требования для принятия законопроекта о продолжении финансирования работы правительства.

Трамп 19 сентября допустил приостановку работы федерального правительства страны, если республиканцы и демократы в Конгрессе к 1 октября не достигнут консенсуса по упомянутому законопроекту. Сенат 19 сентября отклонил два законопроекта о продолжении финансирования работы федерального правительства. Разработанный республиканцами и одобренный в нижней палате законопроект получил поддержку 48 законодателей, а документ, разработанный демократами в Сенате, поддержали 47 законодателей. Таким образом, Сенату не удалось принять законопроект, который предотвратил бы возможную приостановку работы правительства 1 октября. Как отмечают американские СМИ, это резко увеличивает вероятность шатдауна, поскольку на следующей неделе Конгресс уйдет на перерыв.

Финансирование работы правительства США

В марте Трамп подписал закон о продолжении финансирования работы федерального правительства до окончания финансового года, который завершится 30 сентября. Это позволило предотвратить шатдаун, грозивший наступить 15 марта, который обернулся бы остановкой работы ряда правительственных ведомств и программ, временным прекращением выплаты жалования сотням тысяч госслужащих, многие из которых были бы отправлены в неоплачиваемый отпуск.

С 1977 года такое финансирование прерывалось в связи с разногласиями между администрацией и Конгрессом более 20 раз. Самый продолжительный период шатдауна составил 35 дней - с 22 декабря 2018 года по 25 января 2019 года - в первый президентский срок Трампа.