Трамп: США добиваются от европейских союзников прекращения закупок нефти у РФ

По словам президента США, постоянный представитель страны при НАТО Мэтью Уитэкер должен провести консультации с союзниками

ВАШИНГТОН, 21 сентября. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп заявил, что постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер намерен добиться от европейских союзников Вашингтона прекращения закупок российской нефти.

"Европейцы покупают нефть у России. Этого не должно происходить, правда?" - сказал американский лидер, выступая 20 сентября на организованном аналитическим центром ACI ужине в штате Вирджиния. По словам Трампа, Уитэкер "не позволит этому продолжаться долго". Как подчеркнул Трамп, Уитэкеру следует провести консультации с союзниками США по этому вопросу. "Мэт, они должны прекратить покупать нефть у России. Ты поговоришь с ними? Поговори с ними, пожалуйста," - отметил президент США, обращаясь к Уитэкеру.

Американский лидер отметил, что его администрация принимает меры для наращивания добычи нефти в США и снижения ее стоимости. "Мы по-настоящему снижаем ее [цену на нефть]. Мы хотим ее снизить", - добавил он. По версии Трампа, "еще небольшое снижение" стоимости нефти приведет к "автоматическому прекращению" конфликта на Украине.

Трамп также выразил уверенность в том, что у него "хорошие отношения с президентом [России Владимиром] Путиным".

Президент США 13 сентября заявил, что готов ввести жесткие санкции в отношении России, если все члены Североатлантического альянса будут действовать сообща и прекратят закупать российскую нефть. Он отметил, что продолжение импорта энергоресурсов из РФ некоторыми союзниками по НАТО "ослабило переговорные позиции альянса". Кроме того, хозяин Белого дома призвал страны НАТО ввести импортные пошлины против Китая в размере 50-100%. По его словам, это поможет положить конец украинскому кризису, но при этом такие тарифы могут быть отменены после мирного урегулирования.

Как заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, Пекин примет решительные ответные меры, если страны НАТО под давлением США попытаются ввести пошлины в отношении Китая под предлогом закупок им российской нефти.