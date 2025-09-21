Лукашенко: многолетняя дружба объединяет народы Белоруссии и Армении

Президент Белоруссии поздравил главу и жителей Армении с Днем независимости

МИНСК, 21 сентября. /ТАСС/. Многолетняя дружба, традиционные христианские ценности и общая история объединяют белорусский и армянский народы. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает агентство БелТА.

Народы Белоруссии и Армении вместе проходили через суровые испытания, радовались значимым достижениям и поддерживали друг друга в сложные времена, говорится в послании Лукашенко, который поздравил народ Армении с Днем независимости.

Президент считает крайне важным сохранять и укреплять дух сотрудничества и партнерства в настоящее время. Лукашенко пожелал армянскому народу мира, процветания и новых успехов в созидательном труде на благо страны.