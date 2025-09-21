Лидер парламентской фракции французской партии "Национальное объединение" подчеркнула, что не намерена уходить из политики

ПАРИЖ, 21 сентября. /ТАСС/. Лидер парламентской фракции французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен надеется, что сможет участвовать в досрочных парламентских выборах, если они состоятся в ближайшее время. Об этом она заявила в интервью газете Le Journal du Dimanche.

"Если роспуск парламента все же состоится, я думаю, что смогу баллотироваться. Я подала несколько жалоб, и существует судебная практика Конституционного совета (орган, надзирающий за соблюдением основного закона республики - прим. ТАСС), которая позволяет мне оспаривать решение, пока оно не окончательное", - сказала Ле Пен.

По ее словам, жалоба на решение французского суда первой инстанции подана также и в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Политик подчеркнула, что не намерена уходить из политики, даже если не сможет участвовать в выборах. "Если, предположим, я не смогу быть кандидатом, я все равно продолжу заниматься политикой", - подчеркнула Ле Пен.

Она добавила, что "Национальное объединение" готово к возможным выборам. "Мы готовы настолько, насколько это возможно. В прошлый раз, когда произошел роспуск, мы не ожидали этого: за четыре дня пришлось мобилизовать все наши команды. В этот раз у нас был целый год, чтобы подготовиться, и мы извлекли уроки из некоторых проблем, которые удалось тогда выявить", - указала политик.