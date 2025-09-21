В ведомстве отметили, что перед ударом приняли меры для максимального снижения ущерба мирному населению

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 сентября. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении удара в городе Газа для ликвидации снайпера из боевого крыла радикального движения ХАМАС.

"В городе Газа Армия обороны Израиля нанесла удар и уничтожила террориста из боевого крыла ХАМАС Маджеда Абу Салмию. Абу Салмия являлся снайпером ХАМАС и готовился к совершению атаки против военнослужащих Армии обороны Израиля в районе города Газа", - говорится в заявлении армейской пресс-службы.

В ведомстве отметили, что перед ударом "были приняты меры для максимального снижения ущерба мирному населению", среди которых "применение высокоточных боеприпасов", "воздушное наблюдение" и "сбор дополнительных разведывательных данных".