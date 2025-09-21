Одну из них перехватили, а вторая упала в незаселенной местности, указали в армейской пресс-службе еврейского государства

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 сентября. /ТАСС/. Палестинские радикалы выпустили две ракеты по Израилю. Об этом сообщила армейская пресс-служба, по данным которой одна из ракет была перехвачена, а вторая упала в незаселенной местности.

"Сирена прозвучали некоторое время назад в районе Ашдода в результате запуска из северной части сектора Газа двух ракет. ВВС Израиля перехватили одну цель, вторая упала в незаселенной местности", - говорится в заявлении.

В ведомстве отметили, что о пострадавших сообщений не поступало.