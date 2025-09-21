Эрдоган счел нынешнюю структуру ООН недостаточной для выполнения задач

Турция всегда поддерживала усилия по реформированию организации и продолжит это делать, отметил президент

АНКАРА, 21 сентября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал к реформе ООН, поскольку, по его мнению, она не способна справиться с современными вызовами. Об этом он сказал журналистам в Стамбуле перед вылетом в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН.

"Мы видим, что нынешняя структура ООН, отражающая условия 80-летней давности, недостаточна для выполнения ею современных задач. Нет никаких оправданий тому, чтобы оставлять урегулирование гуманитарных кризисов на откуп странам, обладающим правом вето в Совете безопасности. Мы заявили об этом впервые 12 лет назад с трибуны ООН, указав, что мир больше пяти [постоянных членов СБ ООН]. За прошедшие годы справедливость нашей оценки неоднократно подтверждалась. Даже на уровне генерального секретаря начала открыто высказываться острая необходимость реформы ООН", - заявил Эрдоган.

Он указал, что Турция "всегда поддерживала усилия по реформированию ООН и будет продолжать это делать".

"На Генеральной ассамблее я повторю нашу позицию, которая отражает совесть человечества и способствует решению этих проблем. В своей речи я особо выделю гуманитарную катастрофу и зверства в секторе Газа. Мы также коснемся усилий Турции по установлению стабильности в регионе и ее вклада в поддержание международного мира", - сообщил турецкий лидер.

Говоря о Ближнем Востоке, Эрдоган отметил, что "многие страны признали государство Палестина", и выразил надежду, что "эти решения о признании ускорят реализацию решения о двух государствах".

"В эти дни мы увидим, как еще несколько государств признают Палестину. Это, конечно, будет для нас особенно приятно. Мы надеемся, что чем больше будет таких стран, тем больше будет прогресса в вопросе признания Палестины", - сказал Эрдоган.

Коснувшись ситуации в Сирии, турецкий президент отметил, что его страна "не оставит Сирию в одиночестве и будет использовать все имеющиеся возможности для ее ежедневного укрепления".

"Недавно в Катаре мы встречались с [временным президентом Сирии] Ахмедом аш-Шараа и его министром иностранных дел. За этой встречей последовал визит в Сирию нашего директора разведки. Вскоре мы примем господина аш-Шараа в Анкаре. У нас также будет возможность встретиться с ними в Турецком доме в Америке на полях Генассамблеи ООН", - сообщил Эрдоган.