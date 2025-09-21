В акции протеста против коррупции участвуют около 49 тыс. человек

БАНГКОК, 21 сентября. /ТАСС/. Порядка 40 полицейских пострадали в Маниле в результате беспорядков на акции протеста против коррупции. Об этом сообщил телеканал GMA News.

Протестующие бросали в правоохранителей бутылки и камни. 17 нарушителей общественного порядка были задержаны. Всего в митинге, согласно информации столичных властей, в Национальном парке Лунета в воскресенье принимают участие около 49 тыс. человек.

Акция протеста под названием "Марш триллиона песо" была инициирована общественными активистами на фоне выявления хищений из фонда по борьбе с наводнениями в стране.