Министр обороны республики указал, что Минск заинтересован в снижении напряженности в отношениях с Варшавой

МИНСК, 21 сентября. /ТАСС/. Белорусская сторона заинтересована в снижении напряженности в отношениях с Польшей и не хочет воевать с соседями. Об этом заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.

"Мы видим, что курс у военных поляков несколько отличается от слов политического руководства. Конечно, мы заинтересованы в снижении военного, прежде всего, напряжения. Польша - все-таки наши соседи. Как говорит наш президент, соседей не выбирают. Воевать мы не хотим с ними", - сказал он в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

По словам Хренина, вся агрессия идет именно от политического руководства Польши.

Ранее пресс-служба министерства обороны республики информировала, что глава ведомства дал интервью во время визита на полигон Мулино в период проведения белорусско-российских учений "Запад-2025", которые были организованы 12-16 сентября на территории двух стран.