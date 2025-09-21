В Минобороны РФ неоднократно заявляли, что все полеты военной авиации выполняются в строгом соответствии с международными правилами

БЕРЛИН, 21 сентября. /ТАСС/. Истребители Военно-воздушных сил Германии были подняты в небо по тревоге из-за появления российского самолета Ил-20M в воздушном пространстве над Балтийским морем. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на представителя ВВС.

По его информации, два истребителя Eurofighter вылетели с авиабазы в Лаге (федеральная земля Мекленбург - Передняя Померания) на севере Германии. Как утверждали в ВВС ФРГ, Ил-20М летел в международном воздушном пространстве без плана полета и не выходил на связь.

В Минобороны РФ неоднократно заявляли, что все полеты российской военной авиации выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.