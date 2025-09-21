Афганистан призвал США избегать повторения "прошлых неудачных подходов"

Заместитель официального представителя афганского правительства Хамдулла Фитрат отметил, что для страны независимость и территориальная целостность эмирата имеют первостепенное значение

ДУБАЙ, 21 сентября. /ТАСС/. Власти Афганистана, комментируя слова президента США Дональда Трампа по поводу авиабазы Баграм, призвали Вашингтон избегать повторения "прошлых неудачных подходов" и проявить рациональность. Соответствующее заявление разместил в X заместитель официального представителя афганского правительства Хамдулла Фитрат.

"В ходе всех двусторонних переговоров до сведения Соединенных Штатов неизменно доводилось, что для Исламского Эмирата независимость и территориальная целостность Афганистана имеют первостепенное значение. Следует напомнить, что в соответствии с заключенным в Дохе соглашением (о выводе США и их союзниками всех войск с афганской территории - прим. ТАСС) Соединенные Штаты обязались "не применять и не угрожать применением силы [по вопросам, касающимся] территориальной целостности или политической независимости Афганистана, а также не вмешиваться в его внутренние дела". Необходимо, чтобы они оставались привержены своим обязательствам. Вновь подчеркиваем, что вместо повторения прошлых неудачных подходов следует придерживаться политики, основанной на реализме и рациональности", - отмечается в тексте. "Исламский Эмират Афганистан стремится к построению конструктивных отношений со всеми государствами на основе общих интересов", - подчеркивается в заявлении.

18 сентября Трамп сообщил, что Вашингтон предпринимает попытки вернуть себе контроль над авиабазой Баграм. 19 сентября он объявил, что американские власти обсуждают с представителями Афганистана вопросы, касающиеся этого объекта. 21 сентября американский лидер в соцсети Truth Social написал, что Афганистан ждут последствия, если власти этой страны не согласятся вернуть США контроль над базой.

В 2001-2021 годах аэродром в Баграме служил крупнейшей базой международной коалиции во главе с США в Афганистане. 1 июля 2021 года американцы покинули авиабазу, а 15 августа она перешла под контроль движения "Талибан".

14 апреля 2021 года 46-й президент США Джо Байден объявил о завершении операции в Афганистане, которая стала самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. Эту войну США начали в октябре 2001 года. На ее пике в 2010-2013 годах численность военной группировки западных союзников в Афганистане превышала 150 тыс. человек. Вывод американских войск начался в мае 2021 года, при этом основные боевые части США и НАТО покинули Афганистан в 2014 году.

После объявления США весной 2021 года о решении вывести из Афганистана свои вооруженные силы движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над страной. 15 августа того же года талибы без боя вошли в Кабул. Последние американские военнослужащие покинули Афганистан к началу сентября 2021 года.