АНКАРА, 21 сентября. /ТАСС/. Действующий глава основной турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Озгюр Озель переизбран на этот пост в ходе внеочередного съезда партии в Анкаре.

Как сообщает телеканал TRT, из 917 делегатов за Озеля проголосовали 835. Таким образом Озель подтвердил вотум доверия к себе на фоне кризиса вокруг НРП и судов по отмене результатов ее предыдущих съездов.

Сообщается, что делегаты из числа членов стамбульского отделения НРП, ранее отстраненные по решению суда, не участвовали в голосовании. Кроме того, на съезде не было бывшего председателя НРП Кемаля Кылычдароглу и Гюрселя Текина, назначенного судом временным руководителей стамбульского отделения партии.

Проведением нынешнего съезда, как отмечают наблюдатели, руководство НРП попыталось перестраховаться в связи с отложенным на 24 октября судебным слушанием по вопросу аннулирования партийного съезда 2023 года, на котором впервые был избран Озель, сменивший Кылычдароглу. В то же время, как считают некоторые аналитики, в случае решения об отмене съезда 2023 года может встать вопрос о легитимности дальнейших решений руководства партии, в том числе и о проведении нынешнего съезда.