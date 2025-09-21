Al Jazeera: в Газе при атаках Израиля с начала дня погибли свыше 50 палестинцев

Общее число жертв в секторе с октября 2023 года достигло 65 283

ТУНИС, 21 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере 53 человека погибли в палестинском секторе Газа в результате атак Израиля с начала дня. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на медицинские источники.

Согласно информации Минздрава Газы, за сутки в больницы анклава поступило "75 [тел] погибших и 304 раненых". Общее число жертв в Газе с октября 2023 года достигло 65 283, более 166 тыс. пострадали.

16 сентября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил начало интенсивной наступательной операции израильских ВС в городе Газа. Целью операции заявлен разгром палестинского движения ХАМАС. Перед этим израильская армия неоднократно предупреждала местное население о необходимости покинуть зону боевых действий, в том числе сбрасывая на город листовки.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 250 заложников. В ответ Израиль начал военную операцию в анклаве с целью уничтожения военных и политических структур ХАМАС и освобождения всех похищенных.