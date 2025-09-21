Орбан: Запад не следует считать образцом для подражания

Премьер-министр Венгрии отметил, что есть "путь получше"

БУДАПЕШТ, 21 сентября. /ТАСС/. Запад не должен рассматриваться как образец для подражания, существует "путь получше". Такое мнение выразил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

"Нам необходима смелость - интеллектуальная, политическая и личная, чтобы признать, что Запад более не является образцом для подражания, и показать, что есть путь получше", - написал он в X.

С его точки зрения, Евросоюз "балансирует на грани: всюду долг, миграция, насилие и провальная политика". Венгрия же, по словам премьера, "твердо стоит на своем: без мигрантов, поддерживая семьи, предоставляя возможности всем, кто готов работать".

В ноябре 2024 года Орбан заявлял о провале попыток Запада навязать миру свою модель развития и отмечал превращение стран Азии в независимые центры силы. Он также призывал Европу ради своего выживания приспособиться к новой геополитической реальности.