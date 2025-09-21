Совместные стратегические учения проходили на территории обеих стран 12-16 сентября

МИНСК, 21 сентября. /ТАСС/. Российские военнослужащие, которые принимали участие в учениях "Запад-2025" на территории Белоруссии, убыли в РФ в пункты постоянной дислокации. Об этом сообщила пресс-служба белорусского Минобороны.

"Российские военнослужащие, принимавшие участие в совместном стратегическом учении, убыли в пункты постоянной дислокации в Российской Федерации", - говорится в тексте.

Кроме того, ведомство опубликовало кадры прибытия первого эшелона с военнослужащими минской механизированной бригады, участвовавшими в учениях "Запад-2025" на полигонах в РФ. "Танковые, мотострелковые воинские части, подразделения войсковой ПВО и БЛА в течение двух месяцев проходили подготовку в учебных центрах, перенимая передовой опыт у российских коллег. Полученные навыки были успешно применены в ходе учения "Запад-2025", - рассказали в пресс-службе.

Совместные стратегические учения России и Белоруссии "Запад-2025" проходили на территории обеих стран 12-16 сентября.