Экс-генсек ШОС: диалог по восстановлению связей с Афганистаном имеет шансы на успех

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Диалог в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) по восстановлению связей с Афганистаном продолжится и имеет шансы на успешное развитие, особенно по вопросам экономики. Об этом заявил в интервью ТАСС экс-генсек ШОС (2016-2018) Рашид Алимов.

"Нельзя не отметить: диалог, начатый в Душанбе, с большой вероятностью будет иметь свое продолжение. Экономические связи стран ШОС с Афганистаном не только сохранятся, но даже продемонстрируют положительную динамику", - сказал он в беседе с ТАСС на полях Первой Всемирной общественной ассамблеи.

При этом Алимов отметил, что вопрос возобновления связей с Афганистаном "крайне чувствителен для большинства стран "десятки" с глубокими последствиями как для самого Афганистана, так и для всего региона". "В силу этого требует максимального дипломатического такта, консенсуса всех сторон и, самое главное, устойчивой приверженности прежде самого Кабула международным обязательствам и фундаментальным общечеловеческим нормам", - добавил он.

"Это означает, что, несмотря на политическую неопределенность, спрос на взаимодействие с ШОС со стороны Афганистана существует, равно как и заинтересованность государств региона в стабильном, мирном и нейтральном Афганистане. Однако этот процесс недопустимо форсировать: он должен быть максимально выверенным, прозрачным и инклюзивным, с полным учетом мнения всех государств-членов", - констатировал экс-генсек ШОС.

По словам Алимова, наблюдается лишь "начало сложной и весьма чувствительной дискуссии внутри организации о перспективах возобновления работы контактной группы уже с учетом новых реалий". "Первая встреча спецпредставителей по Афганистану стран ШОС на днях состоялась в городе Душанбе. Стороны, образно говоря, пришли к мнению, что "нужно быть весьма чувствительными к шепоту осенних листьев". Ключевым ориентиром здесь, скорее всего, выступит принцип поэтапности, так называемое "правило десяти шагов" - осторожного и взвешенного подхода, при котором каждое последующее действие основывается на конкретных результатах и реальных изменениях на местах", - указал он.

Экс-генсек также напомнил, что Афганистан традиционно занимает важное место в повестке Шанхайской организации сотрудничества. "Исторически ШОС, наряду с Организацией Объединенных Наций, была одной из немногих международных структур, которые последовательно, конструктивно и целеустремленно выступали за восстановление мира, стабильности и устойчивого развития на афганской земле, - продолжил он. - Никто из государств-членов ШОС от нужд афганского народа никогда не отворачивался".

Встреча в Душанбе

Консультации представителей государств - членов ШОС по афганской проблематике прошли 11-12 сентября в Душанбе под председательством таджикистанской стороны. Участники встречи провели обмен информацией о взаимодействии с Афганистаном и обсудили текущую обстановку в стране.

По итогам саммита ШОС, который проходил 31 августа - 1 сентября в китайском Тяньцзине, была принята декларация, в которой говорится, что страны объединения поддерживают усилия международного сообщества по обеспечению мира и устойчивого развития Афганистана. Участники ШОС подчеркнули, что "формирование инклюзивного правительства с широким участием представителей всех этнополитических групп афганского общества является единственным путем к достижению прочного мира и стабильности в этой стране".

3 июля 2025 года Россия стала первым в мире государством, официально признавшим находящееся у власти талибское руководство. Ранее секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу отметил необходимость подумать о возобновлении отношений ШОС с Афганистаном, начав, к примеру, с запуска работы соответствующей контактной группы. По его словам, большинство стран - членов организации поддерживают такой подход. До недавнего времени Афганистан имел статус страны - наблюдателя в ШОС, на саммите в Тяньцзине статус наблюдателей изменился - теперь Афганистан входит в число 17 партнеров ШОС по диалогу.