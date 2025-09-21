По данным агентства, в качестве обоснования Юн Сок Ёль указал на необходимость подготовить линию защиты на судебных слушаниях и на свое состояние здоровья

СЕУЛ, 21 сентября. /ТАСС/. Бывший президент Республики Корея Юн Сок Ёль обратился в суд с просьбой освободить его из-под ареста под залог. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на источники в юридических кругах.

В качестве обоснования Юн Сок Ёль указал на необходимость подготовить линию защиты на судебных слушаниях и на свое состояние здоровья. Заявление было подано 19 сентября в Центральный окружной суд Сеула, который ведет дела по подозрению в злоупотреблении властью и препятствовании государственным органам при исполнении. В январе, по данным южнокорейских изданий, Юн Сок Ёль якобы дал указание службе президентской охраны не допустить его арест.

Дата слушаний по запросу об освобождении под залог пока не назначена. Юн Сок Ёль находится под стражей с 10 июля, он был обвинен в организации мятежа в связи с событиями военного положения 3 декабря 2024 года. В апреле Конституционный суд окончательно отстранил его от власти.

Юн Сок Ёль еще в статусе президента оказался в СИЗО в первый раз в январе в рамках уголовного дела о мятеже. В марте его освободили из-под стражи, поскольку суд посчитал, что прокуратура опоздала с выдвижением официальных обвинений на несколько часов.