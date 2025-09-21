Глава МВД ФРГ намерен объединить полицейских и военные средства для защиты от дронов

Александер Добриндт также призвал усилить систему такой защиты

БЕРЛИН, 21 сентября. /ТАСС/. Министр внутренних дел Германии Александер Добриндт (ХСС) выступил за усиление системы защиты от дронов и объявил о намерении интегрировать полицейские и военные средства противодействия беспилотникам.

"Мы внесем этот вопрос в повестку дня следующей конференции министров внутренних дел [федеральных земель ФРГ]", - заявил Добриндт медиагруппе Funke. "Наша цель ясна: объединить компетенции федерального и земельного правительств, разработать новые оборонные возможности и интегрировать полицейские и военные средства противодействия беспилотникам", - подчеркнул министр.

"Мы находимся в технологической гонке вооружений между угрозами, исходящими от дронов, и защитой от них - как в гибридной, так и в военной сфере", - утверждал глава МВД Германии.

13 августа агентство Bloomberg со ссылкой на документ Минобороны ФРГ сообщило, что Германия планирует приобрести по меньшей мере 8,3 тыс. систем беспилотных летательных аппаратов к 2029 году. По данным агентства, список военного ведомства предполагает закупку по меньшей мере 5,7 тыс. систем БПЛА, 560 перехватчиков, а также более двух тысяч барражирующих боеприпасов. На вооружение Бундесвера (ВС ФРГ) также будут поставлены ручные дроны и дальнобойные разведывательные беспилотные комплексы. Кроме того, как отмечали источники Bloomberg, Берлин рассчитывает включить в свой арсенал ударные беспилотники, способные летать на скорости чуть ниже звуковой и имеющие дальность свыше тысячи километров.

8 августа газета Bild со ссылкой на секретный доклад Федерального ведомства по уголовным делам (BKA) сообщила, что правоохранительные органы Германии только за первые три месяца 2025 года зафиксировали 270 случаев пролетов неопознанных дронов над важными объектами, в том числе над военными базами. В 55 инцидентах речь шла о пролетах групп БПЛА, поэтому общее число замеченных БПЛА составляет более 500 штук. Большинство инцидентов остаются нераскрытыми - лишь в 8 случаях из 270 были найдены операторы дронов. Расследование пока не нашло доказательств того, что к пролетам БПЛА могут быть причастны иностранные государства, но это также не исключается, указывала газета.