БЕРЛИН, 21 сентября. /ТАСС/. Генеральный инспектор Бундесвера (ВС ФРГ) Карстен Бройер на фоне недавних инцидентов с БПЛА заявил о необходимости скорейшей постановки на вооружение армии новейших систем противодействия беспилотникам.

"Мне ясно одно: в конечном итоге, вероятно, все будет сводиться к тому, что мы будем использовать дроны против дронов", - сказал Бройер агентству DPA. Эффективная защита, по его словам, "возможна только посредством сочетания различных возможностей". Он рассчитывает на прогресс в течение нескольких месяцев.

При этом Бройер указал на график внедрения в Бундесвер так называемых барражирующих боеприпасов. Это беспилотники-камикадзе, оснащенные боеголовками, которые могут быть направлены на цели в больших количествах или самостоятельно искать их с помощью искусственного интеллекта.

"Мы приняли решение о барражирующих боеприпасах в марте, и к концу года войска впервые будут применять их", - пояснил он. Однако, как заметил чиновник, было бы "ошибкой" упускать из виду другие угрозы.

Утром 10 сентября оперативное командование польской армии заявило об уничтожении нескольких объектов, вторгшихся в воздушное пространство страны. Они были идентифицированы как БПЛА. По словам премьер-министра Дональда Туска, в ночь с 9 на 10 сентября было зафиксировано 19 нарушений воздушных границ страны. В связи с инцидентом НАТО по просьбе Польши задействовала статью 4 Североатлантического договора, чтобы начать консультации членов альянса.

Как заявили в российском Минобороны, ВС РФ в ночь с 9 на 10 сентября нанесли удар по предприятиям ВПК Украины в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Житомирской областях, а также в Виннице и Львове. Объекты для поражения на территории Польши не планировались. Дальность БПЛА, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 км. В МО России заявили, что готовы к консультациям с польской стороной по данной теме.