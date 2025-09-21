Рабочий визит лидера Казахстана в Нью-Йорк продлится с 21 по 23 сентября

АСТАНА, 21 сентября. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев начал свой рабочий визит в Нью-Йорк, он выступит на общих дебатах 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом сообщили в пресс-службе казахстанского лидера.

"Начался рабочий визит президента Касым-Жомарта Токаева в Нью-Йорк. Глава государства выступит на общих дебатах 80-й юбилейной сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Запланированы переговоры президента с лидерами иностранных государств и руководителями международных организаций", - говорится в сообщении.

Программа визита также включает выступление Токаева на заседании круглого стола и серию встреч с представителями транснациональных компаний, в ходе которых будут представлены инвестиционные возможности Казахстана. Рабочий визит лидера Казахстана в Нью-Йорк продлится с 21 по 23 сентября.

Ранее Токаев отмечал, что в ходе выступления на сессии Генассамблеи ООН он планирует поднять вопрос реформы организации, в том числе Совета Безопасности. В начале сентября на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине Токаев заявил, что отказ от реформ в ООН нынешним поколением руководителей подорвет доверие к этой международной структуре.