Настоящую угрозу европейским народам представляет Евросоюз с его руководством, отметил главный редактор портала Analisi Difesa

РИМ, 21 сентября. /ТАСС/. ЕС готов пойти на "энергетическое самоубийство", лишь бы убедить США применить санкции в отношении РФ. Об этом в беседе с корреспондентом ТАСС заявил главный редактор портала Analisi Difesa Джанандреа Гайани, отметив, что главным врагом европейских народов является ЕС и его управленцы, которые давно не руководствуются их интересами.

"Настоящую угрозу европейским народам сегодня представляет ЕС с его руководством, которое ради идеологического фанатизма и лишь бы угодить США готово пойти на "энергетическое самоубийство", - сказал собеседник. Он отметил, что отказ от более экономичных российских энергоносителей уже привел к проблемам промышленности и экономики европейских стран. "Заставить отказаться от того, что ЕС продолжает закупать у РФ, и заместить это более дорогими поставками из США, приведет к усугублению кризиса", - считает он.

В отношении США он также отметил, что, опираясь на последние заявления представителей американской администрации, в частности, министров финансов и энергетики, складывается впечатление, что Вашингтон "играет не как союзник, но противник". Среди "недружественных действий" эксперт назвал введение экспортных пошлин, принуждение к увеличению военных расходов в Европе до 5% ВВП в рамках НАТО, а также обязательство многомиллиардных инвестиций в США со стороны стран ЕС. "Так США ставит Европу на колени, в том числе путем принуждения введения санкций в адрес третьих стран - Китая, Индии, с которыми у ЕС оптимальные торговые отношения", - продолжил аналитик.

Он также убежден, что любое решение ЕС о конфискации или использовании замороженных российских активов приведет к потере доверия инвесторов.

Президент США Дональд Трамп 13 сентября заявил, что готов ввести жесткие санкции в отношении России, если все члены Североатлантического альянса будут действовать сообща и прекратят закупать российскую нефть. Он отметил, что продолжение импорта энергоресурсов из РФ некоторыми союзниками по НАТО "ослабило переговорные позиции альянса". Кроме того, Трамп призвал страны НАТО ввести импортные пошлины против Китая в размере 50-100%. По его словам, это поможет положить конец украинскому кризису, но при этом такие тарифы могут быть отменены после мирного урегулирования.

Ранее Еврокомиссия предложила ускорить отказ от сжиженного природного газа (СПГ) из России к 1 января 2027 года. Ряд европейских стран, включая Италию, значительно снизили с 2022 года свои закупки газа у РФ, заместив его в том числе более дорогим американским СПГ.