Аббас Арагчи будет сопровождать президента Масуда Пезешкиана и проведет встречи с коллегами из других государств

ТЕГЕРАН, 21 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи прибыл в Нью-Йорк для участия в Генеральной Ассамблее ООН. Об этом сообщило иранское внешнеполитическое ведомство.

Отмечается, что Арагчи будет сопровождать президента Ирана Масуда Пезешкиана, а также проведет встречи с коллегами из других государств, основное внимание будет уделено двусторонним отношениям и региональным проблемам.

28 августа Великобритания, Германия и Франция инициировали запуск механизма восстановления антииранских санкций Совета Безопасности ООН. 19 сентября он отклонил резолюцию о невозобновлении санкционного режима в отношении Ирана. В ходе голосования за резолюцию высказались Россия, Китай, Алжир и Пакистан. Против проголосовали девять членов Совбеза (включая США, Великобританию, Францию), два воздержались.