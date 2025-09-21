Заместитель премьер-министра - министр иностранных дел Мурат Нуртлеу отметил заинтересованность Астаны в достижении устойчивого мира

АСТАНА, 21 сентября. /ТАСС/. Заместитель премьер-министра - министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу провел встречу с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой в Нью-Йорке. Нуртлеу подчеркнул, что республика продолжает выступать за урегулирование конфликта на Украине политико-дипломатическим путем, сообщили в пресс-службе казахстанского внешнеполитического ведомства.

В ходе встречи Нуртлеу подтвердил заинтересованность Казахстана в скорейшем урегулировании ситуации на Украине и достижении устойчивого мира в стране.

"В частности, было подчеркнуто, что Астана выступала и продолжает выступать за урегулирование конфликта политико-дипломатическим путем в соответствии с Уставом ООН и основополагающими принципами международного права", - говорится в сообщении.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по приоритетным вопросам международной повестки дня, а также по актуальному развитию казахстанско-украинского сотрудничества.