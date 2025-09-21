Внешнеполитический эксперт германской партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" отметила, что "особый путь Германии катастрофичен"

БЕРЛИН, 21 сентября. /ТАСС/. Внешнеполитический эксперт германской партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (BSW) Севим Дагделен полагает, что отказ правительства Германии признать государственность Палестины способствует еще большей изоляции ФРГ на международной арене.

"Отказ правительства Германии признать Палестину, а также продолжающиеся поставки оружия Израилю еще больше изолируют ФРГ на международном уровне. Особый путь Германии катастрофичен", - написала Дагделен в X.

Международная кампания по признанию Палестины началась на фоне непрекращающейся почти два года военной операции Израиля в секторе Газа, которая привела к ухудшению гуманитарной ситуации в регионе. Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о признании Лондоном государственности Палестины. Глава британского правительства подчеркнул, что данный шаг не стоит рассматривать как награду для палестинского радикального движения ХАМАС, которое атаковало Израиль 7 октября 2023 года. Также о признании государственности Палестины в воскресенье объявили Канада и Австралия.

Правительство Германии неоднократно заявляло, что время для признания государственности Палестины со стороны ФРГ пока не пришло.